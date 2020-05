China reage às acusações dos EUA com animação que goza com Donald Trump

A China reagiu às acusações vindas dos Estados Unidos com uma animação intitulada Once Upon a Virus, onde gozam com a resposta do país presidido por Donald Trump ao coronavírus. Num vídeo publicado por uma agência de notícias oficial chinesa, podem-se ver figuras de Lego que representam os dois países: um guerreiro Xian a representar a China e a estátua da Liberdade a representar os Estados Unidos.



O vídeo, publicado a 29 de abril foi reproduzido milhões de vezes e compartilhado em milhares de perfis do Twitter, incluindo os de diplomatas e delegações chinesas.





A China afirma que alertou o mundo desde o início e que recomendou o uso de máscaras e de isolamento social, por outro lado, só em março os Estados Unidos começaram a olhar para o vírus com mais atenção, porém sempre a apontar o dedo à China acusando-os de terem criado a pandemia em laboratório.