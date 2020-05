China regista seis novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, seis novos casos da covid-19, no oitavo dia consecutivo em que a soma diária de infeções no país permanece abaixo de dez, informaram esta terça-feira as autoridades.

A Comissão de Saúde da China disse ter identificado três novos casos de origem local, até às 23h59 de segunda-feira (16h59 em Lisboa): dois em Jilin, no nordeste do país, e o outro na província de Hubei, de onde a doença é originária.

Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte, diagnosticou dezenas de casos nas últimas semanas, pelo que as autoridades chinesas passaram a restringir as deslocações para fora da província.