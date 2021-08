Christopher Donahue, o último soldado americano a deixar o Afeganistão

Depois de 20 anos de ocupação e mais de duas mil tropas americanas mortas em combate, o último soldado norte-americano já saiu do Afeganistão.

Christopher Donaher é o comandante da 82ª Divisão Aerotransportada e XVIII Corpo Aerotransportado, com base em Fort Bragg, no estado de Carolina do Norte. Foi o último soldado a abandonar o Afeganistão, enquanto as tropas americanas embarcavam no aeroporto de Cabul, pouco antes do prazo de ocupação dos EUA terminar.

O Pentágono assinalou o momento em que Christopher Donaher deixou o Afeganistão, marcando assim o fim da missão dos EUA em Cabul.



Com a saída dos soldados americanos esta terça-feira, os talibãs já proclamaram a "independência total" do Afeganistão.