Chuva forte provoca terceira morte em uma semana em São Paulo

As fortes chuvas que têm desabado sobre a cidade brasileira de São Paulo e a região metropolitana todos os fins de tarde desde segunda-feira passada fizeram mais uma vítima fatal esta sexta-feira. Desde o início das tempestades diárias, esta foi a terceira morte confirmada, e há duas pessoas desaparecidas, uma delas um menino de seis anos.

A vítima mortal desta sexta-feira é um homem de 49 anos, morador do bairro Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, cidade vizinha a São Paulo. A encosta atrás da casa dele deslizou perto das 23 horas locais, duas da madrugada deste sábado em Lisboa, e atingiu em cheio o quarto dos fundos, onde ele estava.

A mulher e a filha dele, que estavam na parte da frente da residência, não ficaram feridas, mas tiveram de deixar o imóvel dados os estragos estructurais provocados pelo deslizamento. Além desta casa, outras seis nas proximidades também foram interditadas pela Protecção Civil, mesmo nenhuma delas estando em áreas consideradas de risco.

No início da semana, um outro homem morreu igualmente na Grande São Paulo devido a outro deslizamento de encosta provocado pelo elevado volume da chuva, e na quarta-feira um motorista morreu electrocutado no elegante bairro de Moema, zona sul da capital paulista, ao sair do carro preso numa rua completamente tomada pela água sem perceber que um fio de energia eléctrica se tinha partido e caído sobre o automóvel. Além dessas vítimas fatais já confirmadas, os Bombeiros continuavam este sábado a procurar por um homem cujo carro foi arrastado esta sexta-feira pela enxurrada para dentro de um dos muitos rios que cortam São Paulo, e por um menino igualmente levado pela cheia para outro rio, desta feita em Juquitiba, na Grande São Paulo.