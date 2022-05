Chuva torrencial provoca 25 mortes na cidade brasileira de Recife

A chuva torrencial que cai há vários dias sobre a cidade brasileira de Recife, capital do estado de Pernambuco, provocou este sábado a morte de pelo menos 25 pessoas, vítimas de afogamento ou soterradas pelo desmoronamento de encostas e de casas. Com as vítimas deste sábado, o total de mortes na Grande Recife nos últimos dias subiu para 30.

A maioria das vítimas fatais deste sábado vivia na comunidade de Jardim Monte Verde, no bairro de Ibura, na zona sul de Recife, onde foram confirmadas 20 mortes. O deslizamento de uma encosta soterrou as casas onde viviam várias famílias sem lhes dar tempo de fugir.

Além delas, uma pessoa morreu ao ser arrastada para o Rio Jenipapo e outra no Sítio dos Pintos, também em Recife. As outras três vítimas mortais deste morreram na área metropolitana de Camaragibe.

Em Recife, só esta manhã choveu mais de 150 milímetros, uma quantidade de água que a capital pernambucana não suportou em vários locais, sucedendo-se inundações e deslizamentos de encostas, casas e muros. Nos últimos quatro dias, mais cinco pessoas já tinham morrido pelas fortes chuvas em cidades vizinhas.