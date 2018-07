Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuvas torrenciais forçam evacuação de Quioto e matam um homem

Cerca de 160 mil pessoas foram aconselhadas a evacuar a região.

10:38

O Japão ordenou esta quinta-feira a evacuação da antiga capital do país, Quioto, após chuvas torrenciais estarem a atingir a região.



Cerca de 160 mil pessoas residentes da cidade foram aconselhadas a sair a região e um homem morreu. As autoridades alertam que os níveis de chuva podem continuar até o domingo e descrevem-nos como "históricos", segundo avança a agência Reuters.



Um funcionário da Agência Meteorológica do Japão aletou para a possibilidade de deslizamento de terras e ventos fortes.



Na sequência destas condições metereológicas, um operário de construção de 59 anos morreu depois de ser sugado por um cano de esgoto, e outros dois ficaram feridos quando tentaram socorrer o homem, de acordo com a rede de televisão NHK.



As fortes chuvas foram provocadas por uma corrente de ar úmido do sul.