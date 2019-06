Cientistas afirmam que sorriso de Mona Lisa não é genuíno

Um novo estudo pode vir a mudar a maneira como o público olha para Mona Lisa. Investigadores da Universidade de Cincinnati afirmam que o sorriso de Mona Lisa não é genuíno, por causa da assimetria do sorriso.



No estudo, publicado no jornal internacional Cortex, os investigadores, liderados pelo Dr. Luca Marsili, escreveram: "Os nossos resultados indicam que a felicidade apenas é expressa no lado esquerdo".

"De acordo com algumas teorias da neuropsicologia da emoção, nós interpretamos o sorriso assimétrico de Mona Lisa como um sorriso não genuíno", acrescentou Marsili.

Na pesquisa realizada, os cientistas pediram a 42 pessoas para julgar qual das seis emoções básicas foram expressas por duas imagens alteradas do sorriso da figura icónica da obra de Da Vinci - uma imagem no lado esquerdo e uma no lado direito.

Os resultados revelaram que 92,8% dos participantes indicaram que a metade esquerda do sorriso demonstrou felicidade, enquanto que ninguém indicou a mesma felicidade no lado direito.

Cerca de 83% disse que o lado direito mostrou uma expressão neutra, 12% disse que era repugnância e 5% disse que era tristeza.

Um sorriso genuíno faz as bochechas se elevarem e os músculos ao redor dos olhos se contraírem.

"Considerando que é improvável que uma pessoa que fica imóvel por horas a ser pintada seja capaz de sorrir constantemente em felicidade genuína, a explicação mais simples é que o sorriso assimétrico de Mona Lisa é a manifestação de um prazer falso, apesar de todos os esforços que os bobos de Leonardo costumavam fazer para manter seus modelos felizes", afirmaram os investigadores.

Com base nas descobertas, os pesquisadores sugerem que da Vinci pode ter escondido mensagens enigmáticas numa das mais famosas obras de arte de todos os tempos.