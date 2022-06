Cientistas descobrem maior planta do mundo com mais de quatro mil anos

A idade da erva marinha, encontrada na área de Património Mundial de Shark Bay, foi

cerca de 35 centímetros por ano.

Cientistas australianos anunciaram, esta quarta-feira, a descoberta da maior planta do mundo - uma erva marinha de 4 500 anos, da espécie 'Posidonia australis', que se espalha por cerca de 200 quilómetros quadrados da costa oeste.Inicialmente, os pesquisadores acreditavam tratar-se de várias plantas diferentes, mas novos testes genéticos determinaram o contrário. "Pensamos 'o que é que está a acontecer?'", contou Martin Breed, ecologista da Flinders University, citado pelo The Guardian. "Ficamos completamente perplexos".Com uma área extensa, equivalente a mais de 20 mil campos de futebol, a planta fornece um habitat para diversas espécies marinhas, como tartarugas, carangueirjos, golfinhos e peixes.calculada com base na sua taxa de crescimento anual -