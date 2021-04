Cientistas identificam casos de transmissão de Covid-19 de pessoas para gatos

Um grupo de cientistas da Universidade de Glasgow, na Escócia identificou dois casos de transmissão de Covid-19 de pessoas para gatos.

Segundo avança o "The Guardian", os gatos, de raças diferentes, viviam em casas separadas e apresentavam sinais respiratórios. Os investigadores acreditam que os dois animais de estimação foram infetados pelos donos, que apresentavam sintomas de Covid-19 precisamente antes dos animais adoecerem.

O estudo, publicado no "Veterinary Record", diz que não foram encontradas evidências de transmissão da doença entre humanos e animais, mas ainda assim os cientistas acreditam que estes podem atuar como um "reservatório viral", permitindo a transmissão contínua.

Margaret Hosie, professora do centro de pesquisa de vírus da Universidade de Glasgow e principal autora do estudo, afirmou que "os dois casos de transmissão do homem para animal, encontrados nos felinos do Reino Unido, demonstram o porquê da necessidade de compreender melhor da infeção animal por Sars-CoV-2".



"Atualmente, a transmissão de animal para pessoa representa um risco relativamente baixo para a saúde pública em áreas onde a transmissão de pessoa para pessoa permanece alta. No entanto, à medida que os casos humanos diminuem, a perspetiva de transmissão entre animais torna-se cada vez mais importante como fonte potencial de reintrodução de Sars-CoV-2 em humanos", acrescentou Margaret Hosie

Os investigadores do centro trabalharam em parceria com o Serviço de Diagnóstico Veterinário (VDS) da Escola de Medicina Veterinária da universidade e deram a conhecer vários exemplos.

O primeiro exemplo foi uma gata da raça 'Ragdoll', de quatro meses de idade. O dono desenvolveu sintomas consistentes com a Covid-19, embora não tenha sido testado. A gata foi levada ao veterinário com dificuldades respiratórias pouco tempo depois, até que o seu estado piorou e teve de ser abatida.



As amostras do pulmão do felino comprovaram a existência de sintomas consistentes de pneumonia viral e evidências de infeção por Sars-CoV-2.

O segundo exemplo, citado pelo "The Guardian", é o de uma gata siamesa, de seis anos, em que o dono testou positivo à Covid-19. O animal foi levado ao veterinário com secreção nasal e conjuntivite, mas os seus sintomas permaneceram leves e acabou por recuperar.

Os cientistas acreditam, no entanto, que os dois casos não são provavelmente o resultado exato da frequência da transmissão entre humanos e animais, uma vez que os testes em animais são limitados.