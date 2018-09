Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cientistas recebem sinais extraterrestres de galáxia distante

Especialistas ainda não detetaram a causa das emissões.

21:12

Cientistas do Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), que procuram sinais de vida extraterrestre, detetaram 72 sinais extraterrestres "misteriosos" vindos de uma galáxia muito muito distante... situada a 3 mil milhões de anos-luz da Terra.



Os especialistas ainda não conseguiram perceber quais as causas dos sinais recebidos.



A descoberta foi feita ao analisarem 400 terabytes de informação via radio daquela galáxia. "A natureza do objeto emitido não é conhecida", revelaram os especialistas do SETI, citados pela SkyNews.



"Há muitas teorias, inclusivamente que podem ser sinais de tecnologia desenvolvida por vida extraterrestre", acrescentam.



Os dados analisados que permitiram esta revelação foram captados pelo Green Bank Telescope, que se situa no estado norte-americano da Virgínia.