Cinco penas de prisão perpétua para homem que matou cinco pessoas em tiroteio nos EUA

O homem que matou cinco pessoas no tiroteio nos escritórios do jornal norte-americano Capital Gazzete, Jarrod Ramos, foi esta terça-feira condenado a passar o resto da vida na prisão.



Segundo avança a CNN, Jarrod Ramos foi condenado a cinco penas de prisão perpétua, sem direito a liberdade condicional. Foi ainda sentenciado a 345 anos na cadeia, uma sentença de vida. O tribunal referiu que todas as sentenças vão ser executadas consecutivamente.





No passado dia 15 de julho, um juiz já tinha considerado que Ramos era o responsável pelo ataque, rejeitando a sua alegação de insanidade.

Recorde-se que Jarrod Ramos se dirigiu aos escritórios do jornal Capital Gazzete em junho de 2018 e matou cinco funcionários, deixando outros dois feridos.

O julgamento tinha começado no final de junho, depois de vários atrasos, também por causa da pandemia de Covid-19. Os juízes precisaram de menos de duas horas para chegar ao veredicto.



Antes de conhecer a decisão do tribunal, Jarrod Ramos já tinha enfrentado cinco sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma sentença de prisão perpétua adicional por tentativa de homicídio e ainda diversas sentenças por posse arma de fogo.