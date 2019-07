Gás lacrimogéneo e mais de 150 detidos. Dia da Bastilha em França assombrado por manifestações e confrontos

A polícia francesa deteve este domingo 152 pessoas, em Paris, durante as cerimónias de celebração do Dia da Bastilha, feriado nacional, informaram fontes municipais.

Segundo a agência espanhola EFE, que cita fontes da câmara municipal da capital francesa, a maioria foi detida por participar numa manifestação não autorizada, mas também houve detenções por atos violentos contra as autoridades, destruição de bens públicos e posse de armas.

Segundo a televisão CNews, dois dos detidos são Jérôme Rodrigues e Éric Drouet, destacadas figuras do movimento "coletes amarelos" que há meses contestam nas ruas as políticas de Macron.



Coletes amarelos vaiaram Macron no desfile do Dia Nacional de França

Dezenas de "coletes amarelos" apuparam o presidente Emmanuel Macron quando descia a avenida dos Campos Elísios a bordo de um carro militar durante o tradicional desfile do feriado nacional francês de 14 de julho.

Pelo menos dois pequenos grupos deste movimento contra a política social e fiscal do chefe de Estado vaiaram Emmanuel Macron, que contestaram durante meses na rua.

Todos largaram os tradicionais coletes, provavelmente por uma questão de discrição num quarteirão patrulhado pela polícia, mas alguns agitaram balões amarelos e gritaram algumas palavras contra o presidente.



Mais tarde, as autoridades francesas tiveram de usar gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes nos Campos Elísios.

Após passar as tropas em revista na célebre avenida parisiense, acompanhado pelo Chefe do Estado Maior, Macron dirigiu-se à tribuna presidencial na praça da Concórdia, onde o esperavam muitos dirigentes europeus, entre os quais a chanceler alemã, Ângela Merkel, e o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Este é o terceiro desfile do 14 de julho para Emmanuel Macron desde a sua eleição, em maio de 2017.

A celebração realiza-se este ano sob o signo da cooperação militar europeia.