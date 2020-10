Numa praia de Valência foram este domingo colocadas 53 000 bandeiras de Espanha, em homenagem às vítimas mortais de Covid-19 no país desde o início da pandemia.









As bandeiras foram colocadas na areia, ainda de madrugada, por voluntários da Associação Nacional de Vítimas e Pessoas Atingidas pelo Coronavírus.

A Espanha vive um momento delicado, face à multiplicação de casos positivos, que tem levado as autoridades a impor restrições em algumas zonas do país, sobretudo na área metropolitana de Madrid.





Medidas que nem sempre têm sido compreendidas pela população, nem pela própria comunidade científica. O presidente do Colégio de Médicos de Madrid, por exemplo, considera “absurdas" as novas restrições na capital, porque permitem maior mobilidade em certas áreas, lamentando que estejam a ser tomadas decisões “não por razões clínicas, mas de outro tipo”. Segundo Martínez-Sellés, a situação em Madrid “é preocupante”, mas “não está fora de controlo”.



Português morre em Angola

Angola registou sábado um novo recorde de casos positivos de Covid, 159, e mais três mortes, dois angolanos e um português, anunciou a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. A conferência de imprensa foi antecedida por um minuto de silêncio em memória de duas médicas angolanas, “que perderam a vida neste combate sem tréguas contra um inimigo invisível”, lamentou Sílvia Lutucuta.

pormenores



Ansiedade e depressão



O Instituto de Pesquisa Biomédica August Pi i Sunyer, ligado ao Hospital Clínico de Barcelona, procura mil voluntários para realizar uma pesquisa sobre os sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia.





Cinema em crise



A Regal, segunda maior cadeia de cinemas dos EUA, vai voltar a fechar as salas, devido à incerteza que se vive em Hollywood em virtude da pandemia. Por exemplo, o novo filme de James Bond, ‘No Time to Die’, já não será lançado este ano.





49 dias sem casos



A China garantiu, sábado, que estava há 49 dias consecutivos sem registar novas infeções locais, embora tenha detetado 16 casos importados.





Protestos



Milhares de pessoas manifestaram-se, no fim de semana, em várias localidades do Sul da Alemanha contra as restrições impostas pelas autoridades para fazer face à pandemia.