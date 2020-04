Desce número de mortes por coronavírus em Espanha nas últimas 24 horas

Espanha registou 510 mortes em 24 horas, o número de óbitos mais baixo desde 23 de março. O valor de vítimas mortais devido à Covid-19 subiu este sábado para 16 353. Há ainda registo de 161 852 casos de infeção, mais 4830 do que no dia anterior, e 59 109 doentes recuperados.



Contudo, as autoridades sanitárias preferem enfrentar estas cifras com alguma reserva, já que os valores relativos a fins de semana e feriados têm sido corrigidos. O governo espanhol decidiu, entretanto, prolongar até às 24h00 de 25 de abril o controlo das fronteiras terrestres do país com Portugal e França, em vigor desde 17 de março.







PORMENORES

Itália volta a aumentar

Após a quebra registada na sexta-feira, o número de vítimas mortais em Itália voltou, este sábado, a aumentar, com 619 óbitos, mais 49 do que na véspera. O país regista 19 468 mortes desde que foi detetado o primeiro caso, em fevereiro.

Mais 171 mortos

Os casos de Covid-19 na Alemanha subiram 4133 em 24 horas. O número de pessoas curadas aumentou 3300, para 57 400. Quanto a mortes, há registo de 171 em relação ao dia anterior.

Casos em 52 países

O número de mortes em África é de 693. Estão registados 12 973 casos em 52 países, de acordo com o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.



MUNDO EM PORTUGUÊS

Mortes em aldeias isoladas da amazónia

Nem indígenas estabelecidos em aldeias perdidas no meio da imensa selva amazónica conseguem escapar à propagação do coronavírus. Na remota Amazónia já se registaram três mortes e pelo menos oito índios já foram diagnosticados com a doença. A última vítima fatal entre populações indígenas foi Alvanei Xrixana, de 15 anos, um índio da lendária etnia Ianomami. Morreu no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, capital roraimense.



Duas mortes e 19 casos positivos em Angola

Angola mantinha este sábado 19 casos de infeção, duas mortes e dois recuperados, revelou a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. A titular da pasta acrescentou que o Laboratório Nacional de Saúde processou 1154 amostras, das quais 19 positivas, 1058 negativas e 77 ainda em processamento. Disse ainda que todos os cidadãos em quarentena já foram todos testados, sendo que estão em testes os profissionais de saúde que seguem os casos.



Oito infetados em Cabo Verde

As autoridades de saúde cabo-verdianas confirmaram este sábado o oitavo caso positivo de Covid-19 no arquipélago, sendo o terceiro na mesma família, que reside na cidade da Praia. "Temos quatro casos importados e quatro diretamente ligados aos importados", explicou o diretor nacional de Saúde, Artur Correia.

impacto nas empresas moçambicanas

O novo coronavírus está a ter um impacto nas empresas moçambicanas, com 217 que comunicaram ao Governo estarem a registar prejuízos. A maior parte optou por suspender contratos de trabalho, enquanto outras escolheram férias coletivas, teletrabalho, regime rotativo de trabalho e redução da carga horária.



VOLTA AO MUNDO

Pulseira eletrónica

O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Chung Sye-kyun, anunciou este sábado que as autoridades vão vigiar com pulseira eletrónica todos aqueles a quem for imposto isolamento, como forma de travar a propagação do vírus.

Traficante caçado

A polícia espanhola deteve um homem, de 41 anos, com 11 quilos de droga (marijuana) escondidos na mala do carro. A detenção ocorreu em Almeria durante um controlo policial que assegurava o cumprimento das medidas de confinamento.

Tropa cerca cidade

Militares bolivianos vão garantir, a partir de terça-feira, o encerramento completo de Santa Cruz. A cidade conta com mais de um milhão de habitantes e é o principal foco de infeção no país, com 134 casos confirmados de Covid-19 e nove mortes.

África sem camas

O número total de camas em unidades de Cuidados Intensivos disponíveis para combater o novo coronavírus em 43 países africanos é inferior a 5000 e o número de ventiladores em funcionamento em 41 destes países é inferior a 2000.

Ataque tecnológico

Uma teoria da conspiração divulgada na internet ao longo das últimas semanas, que relacionava a propagação da Covid-19 com a tecnologia do 5G, resultou na destruição de dezenas de torres de telecomunicações em Inglaterra.

Princesa ‘desaparece’

A princesa Leonor e a infanta Sofia ‘desapareceram’. Não há nenhuma imagem da herdeira à coroa espanhola e da sua irmã desde a crise do coronavírus, há cerca de um mês, ao contrário do que acontece com outras casas reais.

Marinheiros infetados

Há 50 casos confirmados de Covid-19 no porta-aviões nuclear francês ‘Charles de Gaulle’, que navega no oceano Atlântico, perto do estreito de Gibraltar. Ruma a França. Três marinheiros foram evacuados para o aeroporto de Lisboa.

Animais vadios em risco

Milhares de animais vadios estão em risco na Turquia. Os voluntários que os alimentavam estão agora obrigados a quarentena. O governo decidiu que cada concelho fica encarregue de cuidar deles, para garantir que "não passem fome".

Favelas na rua

Os habitantes das favelas do Rio de Janeiro abandonaram o isolamento. A conclusão resulta do mapeamento feito por uma operadora de telemóveis. A concentração de pessoas em certas áreas era este sábado o dobro da registada na semana anterior.

Rendas por pagar

Mais de 40% dos inquilinos argentinos confessam não saber como pagar a renda este mês, apesar das medidas de proteção tomadas pelo governo. O desemprego provocado pela estagnação económica é uma das causas apontadas.