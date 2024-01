Colômbia pede ajuda internacional para combater incêndios florestais

O Presidente da Colômbia pediu ajuda internacional para combater os numerosos incêndios florestais que nos últimos dias devastaram grandes áreas em diferentes regiões do país.

"Todas as equipas da Força Aérea estão a ser usadas para apagar incêndios em dezenas de lugares do país, mas a previsão do Ideam [instituto de meteorologia] aponta que a crise se vai prolongar por todo o mês de fevereiro e parte de março. Por esta razão, ordenei a ativação dos protocolos de ajuda internacional", escreveu Gustavo Petro, na quarta-feira, na conta de rede social X.

Petro fez o anúncio quando publicou uma mensagem do Ministério da Defesa que mostrava um helicóptero UH-60 da Força Aérea a recolher água num reservatório para ajudar a apagar um incêndio na cidade de Carolina del Príncipe, no departamento de Antioquia (noroeste).