O WTC, exemplar notável do Novo Formalismo, era uma obra-prima de simetria, sem espaço para gárgulas. O seu fascínio estava em muitos outros aspetos. Quem o visitou jamais esquecerá a imponência do hall da entrada, ou as majestáticas escadas. Ou ainda as bandeiras de todos os países do Mundo, símbolo de uma unidade global que o extremismo matou em poucas horas.

Até à destruição, naquela inesquecível manhã de infâmia, terça-feira, 11 de setembro de 2001, as torres gémeas do World Trade Center (WTC) eram uma espécie de patinho feio da arquitetura de Nova Iorque. Nunca tinham sido veneradas como o Empire State Building, nem nunca foram retratadas com o romantismos com que Margaret Bourke-White fotografou as gárgulas do Chrysler Building.