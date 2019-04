Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comboio de passageiros descarrila na província de Maputo

Comissão de inquérito da empresa aponta para a sabotagem por indivíduos desconhecidos.

Por Lusa | 17:59

Um comboio de passageiros descarrilou sem causar vítimas na noite de segunda-feira na vila de Manhiça, na província de Maputo, sul do país, anunciou esta terça-feira a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, em comunicado.



O comboio, que saía de Maputo com destino à Manhiça, descarrilou por volta das 21h00, num desvio, a poucos metros do centro da vila, explica o comunicado, que acrescenta que não houve vítimas mortais nem feridos.



"Na sequência deste acidente, a circulação de comboios na linha de Limpopo encontra-se temporariamente paralisada", refere o comunicado.



Uma comissão de inquérito da empresa aponta para a sabotagem, por indivíduos desconhecidos, das agulhas que permitem fazer o desvio como a causa do acidente.



"A empresa lamenta profundamente este tipo de atos, que poderiam ter colocado em risco a vida de pessoas e apela para maior colaboração das populações na vigilância e denúncia", diz ainda a empresa.