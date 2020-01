Companhia aérea alemã Lufthansa cancela voos de e para a China

A companhia aérea alemã Lufthansa cancelou esta quarta-feira todos os voos de e para a China, depois de detetar um caso de um passageiro infetado com o novo coronavírus, que já matou mais de 100 pessoas, segundo a imprensa alemã.

No voo LH780, que viajou de Frankfurt para Nanjung, na China, a companhia aérea detetou um homem que tossiu e que há duas semanas estivera em Wuhan, o epicentro da epidemia, tendo sido classificado como de risco pelas autoridades chinesas.

Os meios de comunicação alemães citam este caso como estando na origem da decisão de cancelamentos de voo da Lufthansa, de e para a China, não esclarecendo se o homem em questão está infetado com o vírus.

As autoridades chinesas examinaram os passageiros nas três filas à frente e atrás desse homem, bem como a tripulação que regressou a Frankfurt no voo seguinte.

A Lufthansa disse que as autoridades alemãs já foram informadas deste caso.

Até agora, foram confirmados quatro casos de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha.

Já hoje várias companhias aéreas, entre as quais a também europeia British Airways, tinham decidido suspender ou reduzir os seus voos de e para a China continental com o objetivo de evitar a disseminação do coronavírus.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) garantiu que está a acompanhar "de perto" a evolução do coronavírus em Wuhan e a colaborar com as principais organizações de saúde - como a Organização Mundial da Saúde - para limitar o risco de surto.

Em comunicado divulgado hoje na sua página na Internet, a IATA explicou que as companhias aéreas estão preparadas para trabalhar com as autoridades de saúde pública quando há surtos de doenças transmissíveis e acrescentou que estão a ser aplicadas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para limitar o risco de exportação ou importação da doença.

A IATA integra cerca de 260 transportadoras aéreas, que representam 83% do tráfego aéreo total.

A China elevou hoje para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço do novo coronavírus detetado em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro do país.

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, França e Alemanha.