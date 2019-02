Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Companhia aérea britânica Flybmi declara falência e cancela todos os voos

A companhia aérea regional britânica Flybmi cancelou todos os voos por ter entrado em bancarrota por diversas "dificuldades", incluindo a subida dos preços dos combustíveis e as incertezas criadas pelo 'Brexit', anunciou a empresa no sábado.



"Com grande pesar tivemos de fazer este anúncio inevitável", afirmou um porta-voz da companhia, que também agradeceu aos empregados que "trabalharam no duro" nos últimos anos.



O secretário-geral da Associação de Pilotos Aéreos Britânicos (Balpa nas siglas em inglês), Brian Strutton, afirmou que o colapso da Flybmi é uma "notícia devastadora" para os trabalhadores.



"Lamentavelmente, a Balpa não foi avisada nem recebeu informação da empresa. Os nossos próximos passos serão apoiar os pilotos da Flybmi e ver com a direção e a administração da empresa se os empregos podem ser salvos", indicou Strutton.



A companhia aérea, com cerca de 400 empregados - no Reino Unido, Alemanha, Suécia e Bélgica - e 17 aviões, tem a sua base no aeroporto inglês de East Midlands e voa para 25 destinos europeus.



A empresa aconselha os seus clientes a procurarem a devolução das reservas junto das empresas dos cartões de crédito, dos 'sites' de reservas 'online' ou dos fornecedores de seguros de viagem.



A Flybmi transportou 522.000 passageiros em 29.000 voos no ano passado em "codeshare" (parceria) com parceiros europeus, incluindo a Lufthansa, Turkish Airlines e Air France.



Os voos da Flybmi eram operados a partir de Aberdeen, Bristol, East Midlands, London Stansted, Newcastle e Derry no Reino Unido, bem como de aeroportos europeus, incluindo o de Frankfurt, Munique, Milão, Bérgamo e Paris Charles-de-Gaulle.