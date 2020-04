Companhia aérea Wizz Air vai ser a primeira a voltar a operar voos entre Londres e Lisboa

A companhia aérea low-cost Wizz Air vai tornar-se na primeira a reestabelecer os voos de ligação entre Londres e vários destinos europeus, com os primeiros aviões a partirem já na próxima semana.As ligações incluem Londres Luton para Lisboa, Tenerife, Budapeste ou Bratislava, já a partir de dia 1 de maio. Os preços das viagens estão a ser vendidos a valores que começam nos 20 euros. No entanto, vários dos países para onde a companhia vai voar está a rejeitar a entrada de cidadãos estrangeiros.A tripulação de cabine da Wizz Air vai ser obrigada a utilizar máscaras e luvas durante as viagens. As aeronaves serão desinfetadas todas as noites. A companhia referiu ainda que os passageiros não vão precisar de utilizar máscaras durante os voos.