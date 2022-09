Companhia irlandesa Aer Lingus com voos cancelados após problema informático

A Aer Lingus teve de cancelar todos os seus voos regulares deste sábado à tarde de Dublin para a Europa e Reino Unido, e alguns voos provenientes da Europa, exceto Portugal, após um problema informático, anunciou a companhia aérea irlandesa.

"Devido a um incidente grave com um operador de rede, os nossos sistemas de 'check-in', embarque e 'website' baseados na nuvem estão atualmente inacessíveis", disse a empresa, no comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

"Infelizmente, isto está a causar hoje uma perturbação significativa nos serviços da Aer Lingus. Como resultado, todos os nossos voos do aeroporto de Dublin para destinos na Europa e no Reino Unido a partir das 14:00 [mesma hora em Lisboa] de hoje devem ser cancelados", acrescentou, dizendo não saber, nesta fase, quanto tempo durará a paragem.

Mais tarde, a companhia anunciou que os voos programados após as 14h00 da Europa para Dublin também foram cancelados, exceto os de Portugal e Espanha, embora se esperem atrasos para estes últimos.

Fotos publicadas na rede social Twitter mostram grandes filas de espera no aeroporto de Dublin, enquanto a companhia aérea "pede desculpa a todos os clientes" afetados pelos cancelamentos.

Waiting over 12 hours in Dublin Airport was not the ideal start to my birthday weekend but look through all the exhaustion, frustration, hunger, endless waiting, the heat and everything in between we’re finally on the way to Paris this side of Christmas. pic.twitter.com/3Y2k1INCDN