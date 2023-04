Condenado a 13 anos e meio de prisão homem que raptou menina australiana

Um tribunal australiano condenou esta quarta-feira Terence Kelly a 13 anos e seis meses de prisão pelo rapto, no oeste do país, de uma menina de quatro anos que manteve fechada num quarto cheio de bonecas durante 18 dias.

A magistrada do tribunal do estado da Austrália Ocidental, Julie Wager, disse que Kelly causou medo, angústia e trauma a Cleo e à família ao longo dos 18 dias que manteve a menina em cativeiro, durante os quais a menor passou várias horas sozinha e sem acesso ao mundo exterior.

"No mundo de uma criança de quatro anos, um dia é muito tempo. No mundo de uma criança de quatro anos, 18 dias é muitíssimo tempo", acrescentou a juíza ao proferir a sentença, na cidade de Perth, de acordo com a agência de notícias australiana AAP.