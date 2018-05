Condenado no Supremo o primeiro político envolvido no Lava Jato

Nelson Meurer foi sentenciado a 13 anos, nove meses e dez dias de prisão.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:32

Na primeira condenação a um político envolvido no mega-esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) sentenciou a 13 anos, nove meses e dez dias de prisão o deputado federal Nelson Meurer, do Partido Progressista.



Dois filhos do deputado, apesar de não terem o mesmo privilégio de foro por não serem parlamentares, foram sentenciados a penas inferiores por fazerem parte do mesmo processo e devido aos benefícios ganhos através dos desvios.

Meurer foi acusado de receber pelo menos 6,8 milhões de euros em "luvas" pagas por grandes empresas através de contratos sobrefacturados com a Petrobrás, onde o político, segundo a acusação que o STF aceitou, ajudava a manter um diretor que operacionalizava os desvios para o próprio e para outros políticos.



Ainda de acordo com a acusação que o STF deu como provada, o político recebeu o montante em mesadas avultadas pagas ao longo de mais de dois anos.

Até ao momento, quatro anos após o início da operação e apesar de no Supremo Tribunal transitarem dezenas de processos contra políticos, ministros e até contra o próprio presidente Michel Temer, só tribunais de instâncias inferiores tinham condenado arguidos da Lava Jato, como o ex-presidente Lula da Silva.



Este encontra-se a cumprir uma pena de 12 anos e um mês de cadeia em Curitiba. Para além deste, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, cumpre na capital fluminense penas que somam mais de 100 anos.