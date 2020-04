Condutor do 'camião do horror' declara-se culpado de homicídio de 39 migrantes

Maurice Robinson, o condutor do 'camião do horror' onde foram encontradas mortas 39 pessoas, foi esta quarta-feira ouvido via videoconferência. De acordo com o britânico Mirror, o jovem de 25 anos declarou-se culpado pelo homicídio de todos os migrantes.



Robinson, natural da Irlanda do Norte, já se tinha declarado culpado de conspiração para tráfico humano e assistência à imigração ilegal na última sessão de julgamento.



Ao longo da audição desta quarta-feira, 'Mo', como era conhecido, negou a acusação de lavagem de dinheiro.

Mo, 25 anos, participou na sessão do tribunal que está a julgar o caso através de videoconferência por se encontrar no estabelecimento prisional de segurança máxima de Belmarsh, sul de Londres.



Recorde que Maurice Robinson, conhecido por Mo, está acusado pelas mortes de 39 migrantes vietnamitas (31 homens e oito mulheres), entre os quais dez adolecesntes, encontrados dentro de um camião em Essex, no Reino Unido. Os cadáveres estavam num contentor que vinha dentro de um camião da marca sueca Scania, registado na cidade portuária búlgara de Varna, junto ao Mar Negro.

Em outubro passado, Robinson foi acusado pelos procuradores britânicos de 39 crimes de homicídio, conspiração para tráfico humano, assistência à imigração ilegal e lavagem de dinheiro.