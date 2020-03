Confirmada primeira morte por coronavírus em Espanha

Foi confirmada a primeira morte por coronavírus em Espanha, de acordo com informação avançada pela ministra da Saúde da Comunidade Valenciana, Ana Barceló, esta terça-feira.Este caso é de um homem que morreu no Hospital Arnau, em Vilanova-Llíria, Valencia, a 13 de fevereiro e cuja as causas da morte eram desconhecidas até ao momento.