Congresso brasileiro aprova intervenção federal na segurança da capital

O Congresso brasileiro aprovou hoje, com oito votos contra de senadores 'bolsonaristas,' a intervenção federal na segurança do Distrito Federal, onde está localizada a capital, Brasília, decretada no domingo pelo Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Numa votação simbólica, o Senado (câmara alta) aprovou a medida com o voto contra de parlamentares que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, um dia depois de o aval ter sido dado pela Câmara dos Deputados (câmara baixa), numa votação em que os apoiantes do ex-PR optaram por sair antes.

"Essa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro. Essa minoria golpista não vai impor sua vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos", salientou esta terça-feira o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.