Governador do Distrito Federal pede desculpas ao Presidente Lula da Silva pela violência praticada em Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pediu desculpa ao Presidente brasileiro, Lula da Silva, pela violência praticada este domingo em Brasília por "verdadeiros vândalos e terroristas", prometendo "um efetivo combate para que sejam punidos".

Num vídeo divulgado este domingo, o governador do estado onde se localiza a capital, começa por se dirigir ao chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem pede desculpas "pelo que aconteceu hoje" em Brasília, aludindo à invasão, por centenas de manifestantes, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), sedes dos poderes executivo, legislativo e judicial.

Rocha estendeu o pedido de desculpas à presidente do STF, Rosa Weber, ao "querido amigo" Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, ao "amigo Rodrigo Pacheco", presidente do Senado.