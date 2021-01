Congresso desafia violência e confirma Biden

Horas depois de a invasão do Capitólio ser repelida, noite alta em Washington (3h40m da madrugada), o Congresso desafiou a violência e terminou a sessão para confirmar a eleição de Joe Biden como presidente dos EUA. “Vamos terminar o que começámos e certificar o vencedor das presidenciais de 2020. O comportamento criminoso nunca dominará o Congresso”, afirmou, na reabertura da sessão, o líder republicano do Senado, Mitch McConnell. Por seu lado, o vice-presidente Mike Pence condenou a violência, como Trump não fez, e falou de “um dia negro na História dos EUA”.



Quando os apoiantes de Trump forçaram a evacuação do Capitólio, a certificação estava suspensa depois de um grupo de republicanos liderado pelo senador Ted Cruz pôr em causa os resultados no Arizona. As objeções foram derrotadas e no reinício da sessão todos esperavam que os republicanos, ante os acontecimento do dia, esquecessem o esforço inútil para anular as eleições. Mas os resultados da Pensilvânia foram ainda contestados e só depois de derrotadas as objeções Biden foi confirmado, com 306 votos do Colégio Eleitoral, contra 232 de Trump. A senadora Kelly Loeffer, que perdeu a reeleição para o democrata Raphael Warnock, foi uma de quatro republicanos que desistiram de contestar os resultados.

