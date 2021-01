Congresso confirma vitória de Biden nas Presidenciais dos EUA com 306 votos do Colégio Eleitoral

Após as objeções à contagem de votos em vários estados norte-americanos serem derrubadas por votação no Senado e na Câmara dos Representantes, o Congresso dos EUA confirmou a vitória de Biden nas Presidenciais norte-americanas com 306 votos do Colégio Eleitoral.Vermont, o último estado com a contagem a ser confirmada pelo Congresso, deu os três votos do Colégio Eleitoral necessários para Biden e Kamala Harris ultrapassarem os 270 necessários para vencer as eleições.Assim, Joe Biden e Kamala Harris ficam com 306 votos, enquanto Donald Trump e Mike Pence contam 232. O Senado rejeitou as objeções dos reublicanos aos votos na Georgia e na Pensilvânia, enquanto tambem eram questionados os votos no Arizona, Nevada e Michigan, objeções que acabaram por nem sequer avançar no Senado, após a interrupção dos trabalhos, na sequência da violenta invasão ao Capitólio, por parte de apoiantes de Trump, que resultou em quatro mortos, 14 polícias feridos e 52 detidos