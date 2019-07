Depois de ser abandonada e colocada num comboio para ser devolvida ao canil onde nascera, Maru percorreu 200 quilómetros em busca do dono que a deixou. Passou pelas florestas siberianas onde moram ursos e lobos, e fraturou as patas.

Maru é uma bulmastife com um ano. Depois de a adotar, o seu dono alegou que era alérgico. Então, colocou o animal dentro de um comboio rumo ao canil em Novosibirsk. Porém, Maru conseguiu abrir o compartimento com as patas junto à estação de Achinsk.

Apesar de ter sido vista pelos funcionários do comboio, que a chamaram, Maru fugiu. A dona do canil organizou operações de busca pela cadela perdida e pediu informações nas redes sociais, e dois dias depois, Maru seria encontrada – após percorrer 200 quilómetros, perto de Krasnoyarsk. Terá seguido os carris onde passa o comboio Transiberiano.

Estava numa zona industrial. Tinha as almofadas plantares danificadas e as patas partidas, suspeitando-se que sofreu uma queda. Maru está de volta ao canil, onde foi reunida com os irmãos e o pai.