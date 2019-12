Conheça Isla, a única menina no mundo com a doença popularizada pelo filme de "Benjamin Button"

Kilpatrick-Screaton, tem apenas dois anos, e faz lembrar a história de "Benjamin Button", retratada por Brad Pitt em "O Estranho Caso de Benjamin". Porém, ao contrário do que acontece no filme, a menina não vai ficando mais nova com o passar dos anos.Isla sofre de displasia mandibuloacral e é a única no mundo com esta doença que se caracteriza pelo envelhecimento precoce e pelo tamanho reduzido do paciente, no caso da menina traduz-se em apenas sete quilos de peso.Isla envelhece de forma muito precoce e rapidamente aparentando ser mais velha do que realmente é. O desenvolvimento das competências habituais de uma criança com dois anos também ocorreu de forma lenta para a menina que só começou a gatinhar agora. Também ainda não fala e comunica com os pais por língua gestual.A menina nasceu com um peso saudável mas logo nos primeiros dias de vida teve de ser mantida numa incubadora. Quando veio para casa, os pais repararam que a Isla não estava bem pois não conseguia mamar como os outros bebés.