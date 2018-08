Aeronave de fabrico norte-americana é a preferida de VIPS.

O jato Gulfstream IV, que Post Malone escolheu para fazer a viagem entre New Jersey, nos Estados Unidos e Londres, no Reino Unido, é um bimotor produzido por uma subsidiária da General Dynamics sediada em Savannah, no estado norte-americano da Georgia.

Foram produzidas cerca de 535 aeronaves deste tipo que é uma das preferidas de VIPs em todo o Mundo.



O voo inaugural do Gulfstream IV ocorreu em 19 de Setembro de 1985.

A aeronave tem dois motores Rolls Royce, modelo TAY 611-8.