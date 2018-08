Post Malone, o percurso do rapper das drogas ao estrelato

Músico esteve em Portugal este ano, no festival Sumol Summer Fest.

Malone, um jogador de basquetebol, a 'paixão do artista' antes de integrar o mundo da música.



605 milhões de visualizações no Youtube. Depois do sucesso do seu primeiro rap, o artista já não parou, publicando "Congratulations", "What's Up", "Go Flex" e "Tears", presentes no seu albúm de estreia intitulado por 'Stoney', que lançou em 2016.

Todos o conhecem por Post Malone, mas o seu verdadeiro nome é Austin Richard Post. O artista escolher este nome em homenagem a KarlO jovem, de 23 anos, nasceu em Syracuse, um estado em Nova Iorque, mas aos dez anos mudou-se com os seus pais para Grapevine, no Texas.Inicou-se no mundo da música a tocar violão e guitarra aos 15 anos, tendo feito parte da banda Crown The Empire.Foi no programa FL Studio que o agora rapper se estreou, onde gravou algumas das suas músicas e mostrou onde estudava e como era reconhecido.Em 2015, Malone lançou a música "White Iverson" na sua conta SoundCloud e posteriormente o videoclipe que conta até à data com mais de

Em 2017, o single 'Rockstar' foi número um em vários países, incluíndo os EUA e o Reino Unido, que faz parte do segundo álbum do artista, lançado em abril deste ano: "Beerbongs e Bentleys", que foi o albúm mais reproduzido na plataforma Spotify no dia do seu lançamento a nível mundial. Em junho, o single 'Psycho' tornou-se o segundo tema do artista a chegar ao topo da Billboard Hot 100.

Até ao momento o rapper já trabalhou com nomes como 50 Cent, Justin Bieber, Nicki Minaj, Young Thug, Kanye West e Quavo.



Esta segunda-feira, o rapper foi reconhecido com o prémio de 'melhor música', no 2018 MTV Video Music Awards, com o seu sucesso 'RockStar', que conta atualmente co quase 400 milhões de visualizações no Youtube.