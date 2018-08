Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Drama a bordo: Rapper Post Malone no avião que vai aterrar sem pneus

Incidente está a acontecer durante a tarde desta terça-feira.

17:53

O rapper Post Malone está dentro do avião vai aterrar de emergência depois de ter ficado sem os dois pneus, quando descolava do aeroporto de Teterboro, em New Jersey, nos EUA.



Segundo a imprensa internacional, os pneus da frente terão explodido durante a descolagem. A revista TMZ avança que o autor de músicas como 'Better Now' ou 'Psyco' seguia na aeronave.



No avião, um Gulfstream IV, seguem 16 passageiros. A aeronave seguia para o aeroporto de Londres Luton, no Reino Unido.



Acompanhe o vídeo da aterragem da aeronave: