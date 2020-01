Conheça o luxuoso iate de Isabel dos Santos

Isabel dos Santos é dona de um iate avaliado em 31 milhões de euros. O Hayken, uma embarcação de 50 metros, custou 29 milhões à empresária angolana.



De acordo com o site SuperYatchs and SuperYatchOwners, o iate, que foi adquirido em 2016, tem capacidade para seis cabines e para 12 passageiros.



A filha do ex-presidente de Angola está no "olho do furacão" do "Luanda Leaks", resultado de uma investigação jornalistíca que revelou mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que estarão na origem da fortuna da família.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), que integra vários órgãos de comunicação social, entre os quais os portugueses Expresso e SIC, analisou, ao longo de vários meses, 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018, que ajudam a reconstruir o caminho que levou Isabel dos Santos a tornar-se a mulher mais rica de África.

Durante a investigação, foram identificadas mais de 400 empresas (e respetivas subsidiárias) a que Isabel dos Santos esteve ligada nas últimas três décadas, incluindo 155 sociedades portuguesas e 99 angolanas.

As informações recolhidas detalham, por exemplo, um esquema de ocultação montado por Isabel dos Santos na petrolífera estatal angolana Sonangol, que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para o Dubai.

Revelam ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no Eurobic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária.