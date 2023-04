Conselho Constitucional francês aprova aumento da idade da reforma apesar dos protestos

Emmanuel

O aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos, em França, foi aprovado pelo tribunal constitucional francês, esta sexta-feira. De acordo com a estação televisiva Sky News, o Conselho Constitucional daquele país pronunciou-se a favor das reformas anunciadas pelo presidente francêsMacron.Segundo Macron, as mudanças são necessárias para salvar o sistema de pensões francês, uma vez que este é insustentável na sua forma atual.O anúncio da medida não foi bem recebido pela população. Nas últimas semanas, diversas cidades francesas têm sido um verdadeiro palco de protestos violentos. Muitos dos quais, resultaram em confrontos diretos com as autoridades e em vandalismo. Em Paris, chegaram a haver dias de manifestação que juntaram mais de um milhão de franceses.De notar que França é um dos países europeus em que a idade da reforma é menor. Em Portugal, por exemplo, a idade da reforma na função pública está estabelecida para os 66 anos e sete meses. Na Alemanha e em Itália, a reforma é, por sua vez, aos 67 anos.Em atualização