Conselho de Segurança da ONU vota para endurecer sanções à Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da ONU deve votar esta quinta-feira, a pedido dos Estados Unidos, uma resolução para endurecer as sanções contra a Coreia do Norte, depois do disparo de um míssil balístico intercontinental por Pyongyang.

Apesar do risco de sofrer um veto da China e da Rússia, os EUA, que ocupam a presidência do Conselho de Segurança até ao final do mês, elaboraram um projeto de resolução que, entre outras medidas, vai restringir ainda mais as importações de petróleo de Pyongyang.

O documento pede uma redução, dos atuais quatro milhões de barris de petróleo para três milhões de barris, da quantidade que a Coreia do Norte pode importar legalmente a cada ano para uso civil.