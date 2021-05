Conselho Europeu vai discutir "possíveis sanções" à Bielorrússia por desvio de avião

Os chefes de Estado e de governo da União Europeia (UE) vão discutir, na reunião do Conselho Europeu, segunda-feira, em Bruxelas, "possíveis sanções" contra a Bielorrússia, que forçou um avião onde seguia um jornalista a aterrar em Minsk.

O anúncio foi feito esta tarde pelo porta-voz do Conselho Europeu Baren Leyts, numa publicação na rede social Twitter.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, "vai colocar [segunda-feira] a questão da aterragem forçada do voo da Ryanair em Minsk" e "as consequências e possíveis sanções serão discutidas nesta ocasião", pode ler-se na publicação.