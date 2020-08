‘Conto de fadas’ chega ao fim na Nova Zelândia com novos casos de Covid-19

Até agora foram confirmados quatro casos de infeção, todos na mesma família, mas a origem do surto é desconhecida, o que faz as autoridades temerem que haja mais casos por detetar. Por precaução, a primeira-ministra Jacinda Ardern decretou o confinamento imediato de Auckland até ao final da semana, com os moradores aconselhados a ficarem em casa, as escolas fechadas e os ajuntamentos limitados a 10 pessoas.







A Nova Zelândia, o primeiro país a declarar-se ‘livre’ da Covid-19 e considerado como um exemplo mundial de eficácia no combate à pandemia, voltou esta terça-feira a confinar a sua maior cidade, Auckland, e decretou o alerta máximo em todo o país após o aparecimento dos primeiros casos de transmissão comunitária em 102 dias.Até agora foram confirmados quatro casos de infeção, todos na mesma família, mas a origem do surto é desconhecida, o que faz as autoridades temerem que haja mais casos por detetar. Por precaução, a primeira-ministra Jacinda Ardern decretou o confinamento imediato de Auckland até ao final da semana, com os moradores aconselhados a ficarem em casa, as escolas fechadas e os ajuntamentos limitados a 10 pessoas.

pormenores



20 milhões de infetados



O Mundo ultrapassou esta terça-feira a marca dos 20 milhões de infetados pelo novo coronavírus. O continente americano é o mais afetado, com cerca de metade das infeções, em grande parte devido aos EUA e ao Brasil, que representam quatro em cada dez casos mundiais.





França na direção errada



O PM francês Jean Castex avisou esta terça-feira que a taxa de infeção do país “está a ir na direção errada” e é preciso uma resposta coletiva para evitar que a situação fique fora de controlo.





Alerta nos Países Baixos



O número de novos casos de infeção por coronavírus confirmados nos Países Baixos aumentou 55% numa semana, passando de 2588 para 4036.





Vírus congelado



As autoridades chinesas encontraram o novo coronavírus em embalagens de marisco congelado provenientes da cidade portuária de Dalian, onde foi registado um surto de Covid-19.





Trump quer barrar americanos infetados



A administração Trump está a considerar a possibilidade de barrar a entrada no país de cidadãos norte-americanos ou residentes permanentes suspeitos de estarem infetados com o novo coronavírus. Entre os principais visados estarão milhares de pessoas com dupla nacionalidade mexicana e americana que têm fugido para os EUA devido ao avanço da pandemia no México.