Conversa entre Xi e Zelensky mostra responsabilidade da China

A conversa por telefone entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, "demonstra responsabilidade" e o "sincero desejo da China" de promover uma "solução política" para a guerra, defendeu esta quinta-feira um jornal oficial.

Em editorial, o Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, considerou que o diálogo prova que a China, "como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e como grande potência responsável, deseja promover uma solução política com sinceridade e sem interesses próprios".

"A China está firmemente do lado da paz e do diálogo" e "está sempre do lado correto da História", defendeu o jornal. "Tanto a Rússia como a Ucrânia saudaram os nossos esforços para promover a paz, e as potências europeias também esperam que desempenhemos um papel maior", lê-se no editorial.