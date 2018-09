Coreia do Norte aceita desmantelar complexo nuclear, mas coloca condições aos EUA

Declaração assinada entre os líderes das coreias fala em compromisso de eliminar armas nucleares da península coreana.

Por Lusa | 05:39

O líder da Coreia do Norte concordou esta quarta-feira em desmantelar de forma permanente o principal complexo nuclear em Nyonbyon, se os EUA tomarem "medidas proporcionais", e em encerrar instalações de testes em Punggye-ri e lançamento de mísseis em Sohae.

O desmantelamento do complexo de Yongbyon, epicentro do programa nuclear da Coreia do Norte fica dependente de "medidas proporcionais" a serem tomadas pelos Estados Unidos, tal como acordado na cimeira de Singapura, que decorreu em junho e que juntou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, noticiou esta quarta-feira a agência de notícias estatal Yobhap.

Na declaração conjunta assinada esta quarta-feira por Kim Jong-un e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na cimeira que decorre em Pyongyang, reafirma-se o compromisso de eliminar armas nucleares da península coreana e enfatiza-se a importância de fazer progressos reais assim que possível.