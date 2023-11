Coreia do Norte assinala aniversário de lançamento de míssil com feriado

A Coreia do Norte vai assinalar o aniversário do lançamento do míssil balístico intercontinental Hwasong-17, no ano passado, com um feriado, foi agora anunciado pela agência de notícias estatal. Em 18 de novembro de 2022, Pyongyang realizou o que designa como o primeiro teste de voo completo do Hwasong-17. “O estabelecimento do Dia da Indústria dos Mísseis marca um evento especial na nossa jornada sagrada de desenvolvimento da defesa nacional”, informou a agência KCNA, que acrescenta: a Coreia do Norte “mostrou ao Mundo a excelência de uma potência nuclear de classe mundial”.





Ver comentários