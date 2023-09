Coreia do Norte lança dois mísseis balísticos para o Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou esta quarta-feira dois mísseis balísticos que caíram no Mar do Japão, numa altura em que o líder Kim Jong-un está na Rússia para um encontro com o Presidente Vladimir Putin.

A Guarda Costeira do Japão, citando o Ministério da Defesa de Tóquio, disse que se tratou de dois mísseis balísticos e pediu aos navios ao redor da costa japonesa que tomem cuidado com a queda de objetos.

O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, disse aos jornalistas que os mísseis "parecem ter caído fora da zona económica exclusiva do Japão", acrescentando que os detalhes do lançamento estão a ser analisados.