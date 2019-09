Coreia do Norte lança dois mísseis não identificados para o mar

Os projéteis foram disparados "ao amanhecer da área de Hamheung no mar do leste", disse um porta-voz do Estado-Maior Conjunto sul-coreano num comunicado citado pela CNBC.De acordo com o mesmo comunicado, os militares estão a proceder à vigilância perante a possibilidade de um novo lançamento e mantêm a preparação militar.A Casa Branca e o Pentágono não comentaram a ocorrência inicialmente mas, posteriormente, a secretária de imprensa Stephanie Grisham emitiu uma nota alegando que Donald Trump já foi informado.No início desta semana, Pyongyang, capital da Coreia do Norte, lançou mísseis táticos, que o presidente norte-coreano Kim Jong-un disse serem um aviso para os EUA e a Coreia do Sul.Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão a realizar exercícios militares conjuntos. A Coreia do Norte realiza vários testes de armas desde junho, quando Kim e Trump concordaram em reativar as negociações de desnuclearização.