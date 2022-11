Coreia do Norte lança mais quatro mísseis balísticos

A Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos de curta distância em direção ao mar ocidental, nesta manhã de sábado, segundo o exército Sul Coreano. Segundo a Reuters, os projéteis sobreavoaram cerca de 130 km com uma altitude aproximada de 20km.



O alerta foi dado entre as 11h32 e as 11h39 , hora local, (02h32 e 02h39 em Lisboa)", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado.

Ainda durante esta semana, os norte-coreanos lançaram uma série de mísseis, incluindo um possível míssil balístico intercontinental (ICBM) que falhou e que foi alvo de condenação por parte de Washington, Seul e Tóquio.



O lançamento dos mesmos levantaram ainda especulações de que a República Popular Democrática da Coreia poderia estar a preparar a retoma de testes nucleares pela primeira vez desde 2017.