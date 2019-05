Coreia do Norte lança míssil de curto alcance

É a primeira vez num ano e meio que a Coreia do Norte lança um míssil.

A Coreia do Norte lançou este sábado o que parece ser um míssil de curto alcance, segundo os militares sul-coreanos.



O míssil foi lançado em direção a leste às 9h06, horário local [01h07 em Lisboa], no sábado, perto de Wonsan, na província de Gangwon, sudeste do país, segundo a agência de notícias Yonhap.

É a primeira vez num ano e meio que a Coreia do Norte lança um míssil. As tensões na Península Coreana melhoraram significativamente durante este período, e o fato de que nenhum teste nuclear ou de míssil tenha sido realizado nos últimos tempos foi frequentemente assumido como um exemplo da melhoria do ambiente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong Un encontraram-se no Vietname no final de fevereiro, mas as negociações terminaram abruptamente quando os EUA se recusaram a suspender as sanções.



A Coreia do Norte tinha pedido que as sanções fossem suspensas depois de ter suspendido os testes de mísseis e nucleares.