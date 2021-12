Coreia do Sul anuncia teste PCR que identifica rapidamente variantes do vírus

A Coreia do Sul anunciou esta sexta-feira o desenvolvimento de um teste PCR capaz de detetar a presença do SARS-CoV-2 e também de identificar rapidamente qual das cinco principais variantes conhecidas se trata, inclusivamente a recentemente descoberta variante Ómicron.

A Agência para o Controlo e Prevenção da Enfermidades Infecciosas da Coreia (KDCA) informou hoje o desenvolvimento deste teste, o que converte este país asiático no primeiro do mundo a ser capaz de detetar num só teste as cinco variantes mais comuns: Alfa, Beta, Gamma, Delta e Ómicron.

Este 'kit', que teve um desenvolvimento público-privado, começará a ser usado na Coreia do Sul a partir do próximo dia 30 de dezembro, num momento em que decorre a rápida propagação da Ómicron, mais contagiosa do que as restantes variantes.