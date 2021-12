Coreia do Sul regista máximo diário de casos de Covid-19 desde o início da pandemia

A Coreia do Sul ultrapassou esta quarta-feira, pela primeira vez, 5 mil novos casos de covid-19 em 24 horas, um novo máximo no país desde o início da pandemia.

O país registou 5.123 novos casos entre a meia-noite de segunda-feira e terça-feira, bem acima do registo anterior de 4.115 comunicados há uma semana, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia (KDCA).

Na terça-feira, foram também registadas 34 mortes e o número recorde de pessoas gravemente doentes com covid-19 foi ultrapassado com 723 casos registados, 84,4% dos quais com mais de 60 anos e 12,5% entre os 40 e 50 anos de idade.