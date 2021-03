Coreia do Sul investiga morte de duas pessoas após terem recebido dose de vacina da AstraZeneca

As autoridades sul-coreanas estão a investigar a morte de duas pessoas, ambas com doenças pré-existentes, que morreram poucos dias depois de receberem a vacina da AstraZeneca, contra a Covid-19.

Segundo a Reuters, a AstraZeneca disse estar ciente da investigação da Agência Coreana de Controle e Prevenção de Doenças (KDCA), mas garante que a segurança da vacina foi amplamente estudada em ensaios clínicos com dados que confirmam que é bem tolerada.

"O KDCA está a conduzir pesquisas epidemiológicas com as autoridades locais relevantes para confirmar qualquer ligação com a inoculação", disse o diretor do KDCA, Jeong Eun-kyeong, citado pela Reuters. Para já não foi ainda identificada uma relação entre a morte e a toma da vacina.

Um utente de uma casa de repouso, com 63 anos, tinha uma doença cardiovascular e desenvolveu sintomas, como febre alta, quatro dias após a toma da vacina.

O paciente foi transferido para um hospital esta terça-feira onde acabou por morrer após mostrar sintomas de envenenamento no sangue e pneumonia, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O outro paciente de uma casa de repouso, na casa dos 50 anos, sofria de distúrbio cardíaco e diabetes. Morreu esta quarta-feira, após sofrer múltiplos ataques cardíacos, tendo recebido a vacina no dia anterior.

Jeong disse que não houve casos de fatalidades ao receber vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech. No entanto, aconselhou as pessoas a tomarem a vacina quando se sentirem bem de saúde.

O KDCA disse, citado pela Reuters, que das pessoas que receberam as vacinas contra o coronavírus, 207 tiveram reações adversas, incluindo três casos de reações alérgicas graves, conhecidas como anafilaxia.

A Coreia do Sul começou a vacinar a população na semana passada. Esta terça-feira à meia-noite, cerca de 86 mil pessoas receberam as primeiras doses da vacina AstraZeneca e cerca de 1500 receberam injeções da Pfizer, disse a KDCA em comunicado.

O país relatou 444 novos casos confirmados de Covid-19 nesta terça-feira, e 344 na segunda-feira, elevando a contagem do país para mais de 90 mil infeções e 1612 mortes.