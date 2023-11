Coreia do Sul suspende parcialmente acordo militar com Norte

O Governo da Coreia do Sul anunciou esta quarta-feira a suspensão parcial de um acordo militar celebrado em 2018 com o Norte, depois de Pyongyang ter colocado em órbita o seu primeiro satélite militar espião.

O acordo, que criou zonas tampão ao longo das fronteiras terrestres e marítimas e zonas de exclusão aérea para evitar confrontos acidentais, "foi parcialmente suspenso", confirmou um porta-voz do governo de Seul à agência de notícias France-Presse.

"De acordo com o procedimento, o Ministério da Defesa deve notificar a Coreia do Norte sobre isso. Mas como as linhas de comunicação com a Coreia do Norte estão cortadas, o Ministério da Defesa irá simplesmente anunciá-lo", acrescentou.